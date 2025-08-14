Streaming da RECORD está de cara nova e passa a se chamar RecordPlus

O streaming da RECORD está de cara nova e a partir de hoje se chama "RecordPlus". A plataforma tem mais de 1500 títulos, como produções originais, novelas, esporte e muito entretenimento. Um catálogo bem variado, para todo tipo de público. Além da mudança na marca, o "RecordPlus" já chega com novidades para os fãs do reality "A Fazenda". Quem já era assinante do “PlayPlus”, streaming anterior da RECORD, deve atualizar o aplicativo, mas não precisa fazer um novo cadastro: basta usar o mesmo login e senha. E quem quiser assinar o streaming a partir de hoje, deve instalar o aplicativo do RecordPlus ou acessar: recordplus.com



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!