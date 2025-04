Sul do Brasil continuará a enfrentar geadas e temperaturas baixas ao longo da semana

Nesta terça-feira (29), a chegada de uma nova massa de ar polar trouxe um amanhecer gelado para o Paraná e Santa Catarina. Em São Joaquim (SC), os termômetros marcaram quase dois graus negativos. No Paraná, também foi registrada a primeira geada do ano. Até o final desta semana, o ar frio influencia o tempo no Sul do país, com formação de geadas em diversas cidades e temperaturas mais baixas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!