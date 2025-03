Suspeito de atirar em dentista durante um assalto é morto por PMs horas depois do crime

O suspeito de atirar em uma dentista, durante um assalto, na Grande São Paulo, foi morto por policiais militares. Bernadete Kyoko, De 54 anos, estava estacionando o carro quando foi abordada pelo criminoso. Ele a arrastou para a rua enquanto dava coronhadas na cabeça dela e, logo em seguida, disparou dois tiros contra a vítima antes de fugir com o carro dela. Bernadete foi levada em estado grave para o hospital e passou por cirurgia. A polícia analisou imagens de câmeras de segurança da região, conversou com moradores e chegou a um endereço. Ao chegarem lá, houve troca de tiros. Gabriel Araújo dos Santos, de 24 anos, foi baleado, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.



