Suspeito de participar da execução de delator do PCC é identificado e estaria foragido no RJ

Ainda estão foragidos os criminosos que participaram da execução do empresário Vinicius Gritzbach, no Aeroporto Internacional de São Paulo, há 12 dias. Um dos suspeitos já foi identificado e estaria foragido no Rio de Janeiro. Kaue do Amaral Coelho, de 29 anos, já foi preso por tráfico de drogas em 2022. Na ocasião, ele estava com mais de mil comprimidos de ecstasy.