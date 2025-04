Suspeitos de participarem de assassinato de PM são mortos durante operação no Rio de Janeiro

Dois suspeitos de terem participado do assassinato de um policial militar, no Rio de Janeiro, foram mortos durante uma operação da PM. A ação do BOPE - a tropa de elite da Polícia Militar do Rio - começou no morro do Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, na zona norte da cidade. Blindados deram suporte aos PMs e houve tiroteio com os criminosos da região. Três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram mortos no confronto.



