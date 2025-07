Suspeitos são presos por desvio de mais de R$ 100 milhões de agência bancária em Belém (PA)

Dois homens foram presos em Minas Gerais, suspeitos de envolvimento no desvio de mais de R$ 100 milhões de clientes de uma agência bancária de Belém (PA). Bruno Marques, de 28 anos, se preparava para sacar R$ 2 milhões em uma agência bancária em Belo Horizonte (MG). Ele estava com Yuri Moraes, de 24 anos, também detido. Segundo a polícia, a dupla apresentou documento falso da venda de um imóvel para justificar o depósito.



