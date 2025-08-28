Logo R7.com
Tarifaço: setor de máquinas e equipamentos deve enfrentar queda de 30% em exportações para os EUA

Exportações para EUA podem chegar a zero com manutenção de tarifas; setor busca negociações

JR na TV|Do R7

O setor de máquinas e equipamentos deve enfrentar queda de 30% nas exportações para os Estados Unidos por causa do tarifaço de Donald Trump. Para o ano que vem, a projeção é ainda pior: as vendas podem ser reduzidas a zero, caso as tarifas sejam mantidas.  

O setor de máquinas e equipamentos é responsável por 20% dos produtos brasileiros atingidos pelo tarifaço. Neste ano, as exportações caíram 4,4%. As vendas para os Estados Unidos tiveram redução de 11,6%, enquanto para a Europa e a América do Sul houve crescimento (10,7% e 15,9%).  

Estes números ainda não registram efeitos da taxação. A associação do setor diz que se for mantido, o tarifaço deve inviabilizar novos negócios no mercado americano. 



