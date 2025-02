Taxações impostas por Donald Trump provocam oscilações nas bolsas de valores pelo mundo

As tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos provocaram uma reação de mercados ao redor do mundo. As bolsas asiáticas e europeias desabaram. O dólar americano se fortaleceu no começo do dia. Já o canadense caiu ao menor nível em mais de 20 anos. O peso mexicano atingiu a cotação mais baixa em quase três anos. No Brasil, o dólar subiu no meio do dia, mas fechou em baixa depois da notícia do acordo que adiou em um mês a aplicação das tarifas sobre os produtos mexicanos.