TCU libera R$6 bilhões do programa Pé-de-Meia que estavam bloqueados

O Tribunal de Contas da União liberou R$ 6 bilhões do programa Pé-de-Meia, que estavam bloqueados porque não estavam previstos no orçamento. O TCU deu 120 dias para que o governo inclua os custos no orçamento ou defina outra fonte de financiamento. O Pé-de-Meia prevê o pagamento de até R$ 9,2 mil ao longo do ensino médio a estudantes da rede pública.