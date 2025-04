Tempestade com ventos de 118 km/h atinge Porto Alegre (RS)

A região metropolitana de Porto Alegre foi atingida por uma tempestade com ventos de até 118 km/h, deixando cerca de 360 mil imóveis sem energia elétrica. Os trens pararam devido à falta de energia, e o aeroporto Salgado Filho foi fechado por quase uma hora. Uma tromba d'água ocorreu no Guaíba. Seis unidades de Saúde fecharam e três hospitais suspenderam atividades. A força do vento foi tamanha que derrubou um caminhão na Ponte do Guaíba.



