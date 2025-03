Tempestade em SP provoca uma morte e deixa mais de 300 árvores caídas

Mais de 300 árvores caíram em São Paulo após o temporal que atingiu a cidade na tarde da última quarta-feira (12). Uma delas caiu em cima de um táxi e o motorista, Elton Ferreira de Oliveira, de 43 anos, morreu na hora. Outras duas pessoas estavam no veículo. Elas foram socorridas e já tiveram alta. No Largo do Arouche, na região central, uma árvore de 200 anos, uma das mais antigas da cidade, veio abaixo. Até a tarde desta quinta-feira (13), 57 mil clientes estavam luz na capital. Questionada, a prefeitura não informou quantas árvores precisam de podas em São Paulo.



