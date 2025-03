Tempestade no RS provoca a morte de idosa de 78 anos arrastada pela enxurrada

As fortes chuvas que atingem as regiões Sul e Norte do país causaram enchentes e uma morte. Em Carazinho, no Rio Grande do Sul, uma mulher de 78 anos, morreu durante um forte temporal. Segundo a polícia, a idosa voltava para casa quando escorregou e foi levada pela enxurrada. Em Juazeiro do Norte, no Ceará, um motorista ficou preso dentro do carro em meio a uma enchente. A água encobriu toda a pista e a parte traseira do veículo ficou submersa. O motorista foi resgatado sem ferimentos. Segundo um relatório divulgado pela ONU, em 2024, o Brasil registrou dez eventos climáticos extremos. Três deles foram classificados como sem precedentes: as chuvas no Rio Grande do Sul, a seca na Amazônia e a onda de calor na região central do país.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!