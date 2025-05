Tempestades no RS provocam suspensão de aulas e deixam cidades isoladas

A chuva forte chegou antes do frio, que é esperado no Rio Grande do Sul. A tempestade provocou transtornos pelo estado. Aulas foram canceladas e cidades ficaram isoladas. 262 pessoas tiveram que sair de casa em Alegrete, depois que o rio Ibirapuitã ultrapassou, em quase 1,5 metro, a cota de inundação. Em Santa Catarina, várias cidades registraram geadas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu dois alertas de perigo por risco à saúde devido à queda de temperatura, que pode bater recorde nesta quinta-feira (29).



