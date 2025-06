Temporais ganham força no sul do país neste fim de semana

Mais de mil municípios da região Sul estão sob alerta para chuvas fortes e volumosas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Em Porto Alegre (RS) há risco de temporais no sábado (14) à tarde. Em São Paulo, tempo firme e faz 22ºC. Já em Salvador (BA), esquenta até os 25ºC, e pode chover a qualquer hora. Uma frente fria avança pela costa de Sergipe e espalha os temporais pela região. No sul do país, a circulação de ventos favorece a formação de nuvens de chuva já pela manhã. E segue o alerta de geada para o sul de minas e a Serra da Mantiqueira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!