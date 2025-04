Terminal Rodoviário do Tietê, o maior do país, reforça fiscalização de ônibus para o feriado

Às vésperas do feriado prolongado, a vistoria dos veículos foi reforçada no Terminal Rodoviário do Tietê, o maior do país, em São Paulo. Com as rodoviárias mais cheias e o aumento na procura por viagens, alguns passageiros abrem mão da segurança e optam por transporte clandestino. As empresas irregulares oferecem passagens mais baratas. Neste ano, a Agência de Transportes de São Paulo (Artesp) autuou quase 1.700 ônibus que operavam de forma irregular. 87 foram retirados de circulação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!