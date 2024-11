Texas oferece terreno a Trump para construção de centros de detenção de imigrantes ilegais

O estado Texas (EUA) ofereceu ao presidente eleito Donald Trump um terreno para a construção de centros de detenção de imigrantes ilegais. A propriedade fica no Vale do Rio Grande, na fronteiro com o México, uma região por onde já entraram milhares de estrangeiros de forma ilegal. A deportação em massa de imigrantes ilegais foi uma das promessas de campanha do republicano. A equipe de Trump ainda não se pronunciou sobre a oferta do terreno.