Torcedores de Valladolid, da Espanha, são condenados por insultos racistas contra Vinícius Jr

Cinco torcedores de Valladolid, da Espanha, foram condenados por insultos racistas contra Vinícius Júnior. Os torcedores receberam pena de um ano de prisão e multa equivalente a cerca de R$ 10 mil. As ofensas racistas contra o brasileiro aconteceram no jogo entre o Valladolid e Real Madrid, em dezembro de 2022. Os condenados admitiram os insultos e pediram desculpas oficiais a Vini Júnior, que abriu mão de receber a indenização imposta pela Justiça.



