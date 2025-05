Torcedores do São Paulo atingidos por placa metálica seguem internados, um deles em estado grave

Um dos torcedores do São Paulo que foi atingindo por uma placa metálica na última quarta-feira (14) durante um jogo da Libertadores no estádio do Morumbis está entubado e internado na UTI. Segundo o clube, a placa estava na arquibancada oeste e caiu no setor das cadeiras térreas que fica no anel inferior do estádio. Em nota, o São Paulo afirmou que vai analisar imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os torcedores que bateram na placa durante a comemoração e provocaram a queda do objeto.



