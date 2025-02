Torcida santista vive expectativa pela reestreia de Neymar no Santos nesta quarta (5)

O atacante Neymar foi registrado na CBF e deve fazer a sua reestreia no Santos nesta quarta (5) na tela da RECORD. Será um momento histórico não só para o Peixe, mas também para o futebol brasileiro. Nesta terça (4), o Santos fez o último treino para o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O atacante Tiquinho, que já estreou pelo time no Campeonato Paulista, foi oficialmente apresentado.



O jogo Santos X Botafogo-SP, que marca a reestreia de Neymar, você acompanha ao vivo no R7. Basta clicar aqui para assistir.