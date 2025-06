Torcidas entram em confronto antes do jogo entre Athletico-PR e Coritiba pela série B do Brasileirão

Neste sábado (28), houve o confronto entre torcidas antes do clássico entre Athletico-PR e Coritiba pela série B do Brasileirão, no Paraná. Bombas e fogos de artifício foram usados durante a briga. Imagens registraram os torcedores correndo em grupo pelas ruas e se enfrentando com pedaços de madeira e pedras. Um dos atingidos acaba caindo no chão e é cercado pelos agressores.



