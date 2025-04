Touro escapa de cercado, persegue homem e destrói carros em avenida em Ribeirão Preto (SP)

Um touro escapou de um cercado e foi parar em uma avenida em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O animal perseguiu um homem e destruiu dois carros; um deles tinha uma criança sentada no banco de trás. A motorista que registrou o flagrante com o celular ainda se recupera do susto. Confira!



