Três navios de guerra dos EUA devem chegar à costa da Venezuela para combater o narcotráfico

Três navios de guerra dos Estados Unidos devem chegar nesta quarta-feira (20) próximo à costa da Venezuela. O envio da frota é reflexo da ordem emitida em 8 de agosto por Donald Trump para que o Pentágono usasse força militar contra cartéis de drogas da América Latina. As embarcações americanas são equipadas com radares capazes de lançar mísseis contra aeronaves, submarinos e até alvos distantes em terra. Apenas os três navios contam com mais poder de fogo do que toda a marinha venezuelana. Segundo a imprensa internacional, a operação ainda inclui mais de quatro mil militares. .



