Tribunal federal da Argentina apura se Javier Milei cometeu crimes ao divulgar criptomoeda

Um tribunal federal da Argentina vai apurar se o presidente Javier Milei cometeu crimes ao divulgar uma criptomoeda, na última sexta (14), pelas redes sociais. Após a publicação, os investimentos no ativo movimentaram o equivalente a R$ 25 bilhões; horas depois, Milei apagou o anúncio. O valor da criptomoeda desabou e milhares de pessoas ficaram no prejuízo. Parlamentares da oposição estudam criar uma Comissão de Inquérito e até pedir o impeachment do presidente.



