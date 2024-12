Tropas de Israel destroem rota usada pelo Hezbollah para contrabandear armas

As tropas de Israel destruíram uma rota usada pelo Hezbollah para contrabandear armas perto da fronteira com a Síria. A cúpula militar israelense se reuniu para discutir a situação no país vizinho. Na Faixa de Gaza, bombardeios resultaram em 29 mortes após um hospital ser atingido. O exército israelense informou que quatro terroristas do Hamas foram mortos esta semana em operações relacionadas ao ataque de 7 de outubro do ano passado.