Trump afirma que Lula pode ligar a qualquer momento para negociar tarifaço

Donald Trump disse, nesta sexta-feira (1º), que o presidente Lula pode ligar a qualquer hora para eles negociarem as tarifas aos produtos brasileiros. As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em baixa, um dia depois do presidente assinar o decreto da nova política tarifária. O decreto publicado confirma: o Brasil é o país mais atingido pelas tarifas. Ao chegarem nos Estados Unidos, os produtos brasileiros serão taxados com uma taxa adicional de 40%, além da base de 10% anunciada anteriormente. O decreto assinado por Donald Trump também modifica a data para que as tarifas entrem em vigor. Seguindo a ordem executiva da Casa Branca, agora, para a maioria dos países, os tributos passam a valer no dia 7 de agosto.



