Trump afirma que Rússia e Ucrânia vão começar as negociações para um cessar-fogo

O presidente dos Estados Unidos afirmou que a Rússia e a Ucrânia vão começar as negociações para um cessar fogo e também para o fim da guerra. Vladimir Putin confirmou que a Rússia está pronta para um possível acordo de paz, se os termos apropriados forem alcançados. Trump ainda assinou nesta segunda-feira (19) uma lei que criminaliza a publicação na internet, sem consentimento, de fotos e vídeos de conteúdo íntimo, sejam autênticos ou produzidos por inteligência artificial. Também hoje, o presidente americano obteve uma vitória na suprema corte. Juízes autorizaram a revogação de medidas temporárias do governo anterior, que protegiam cerca de 350 mil venezuelanos contra a deportação.



