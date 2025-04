Trump afirma ter um acordo de paz com a Rússia, mas acusa Zelensky de dificultar as negociações

Donald Trump afirmou ter um acordo de paz com a Rússia, mas acusou o presidente da Ucrânia de dificultar as negociações. O republicano disse que imaginava ser mais fácil negociar com Volodymyr Zelensky, mas que acredita em um acordo entre os dois países. "A situação da Ucrânia é crítica. Ele pode optar pela paz ou continuar lutando por mais três anos até perder o país inteiro", postou em uma rede social.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!