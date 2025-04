Trump ameaça impor novas sanções à Rússia caso Putin não aceite avançar com acordo de paz

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse que, se a Rússia for a culpada pelo atraso no acordo de paz com a Ucrânia, vai impor tarifas sobre todo o petróleo que sai do país. A declaração foi feita durante uma entrevista por telefone para uma emissora americana. Vladimir Putin criticou a credibilidade do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e sugeriu que um governo temporário, liderado pelas Nações Unidas, assumisse a Ucrânia e negociasse a paz.



