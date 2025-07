Trump ameaça Rússia com novas sanções caso guerra contra a Ucrânia não acabe até setembro

O presidente Donald Trump deu até o início de setembro para a Rússia encerrar a guerra com a Ucrânia. Caso contrário, o país vai sofrer novas sanções e tarifas. Para aumentar a pressão, a OTAN, aliança militar formada por americanos e europeus, declarou que as nações que negociam com os russos também podem sofrer consequências, como é o caso do Brasil. As exportações brasileiras correm o risco de entrar nos Estados Unidos com tarifas de até 100%, o dobro do que já foi imposto ao país.



