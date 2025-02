Trump assina decreto que impõe tarifas sobre importações de aço e alumínio

O presidente norte-americano Donald Trump assinou um decreto na noite desta segunda (10) para impor tarifas sobre as importações de aço e alumínio. No domingo (9), ele adiantou que a taxa será de 25%. A medida impactará, principalmente, Canadá, Brasil e México e visa tentar equilibrar as parcerias comerciais. Segundo o Banco Mundial, os Estados Unidos são os maiores importadores de alumínio do mundo e o segundo maior comprador de aço.