Trump conversa com Zelensky e afirma que negociações de paz com a Rússia estão evoluindo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou por telefone com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmando que as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia estão no caminho certo. Zelensky classificou o diálogo como "franco e positivo", expressando esperança de que, sob a liderança americana, uma paz duradoura possa ser alcançada ainda este ano. No entanto, Rússia e Ucrânia trocaram acusações de violação do acordo de trégua parcial de 30 dias, com ofensivas russas atingindo hospitais e deixando cidades ucranianas sem energia. Enquanto isso, a Rússia exige o fim do fornecimento de armas e inteligência ocidental à Ucrânia, mas países europeus já garantiram que manterão o apoio militar. Uma nova rodada de negociações está marcada para domingo, na Arábia Saudita. Em um gesto de distensão, Rússia e Ucrânia trocaram 175 prisioneiros de guerra de cada lado.



