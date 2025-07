Trump critica países do BRICS e diz que Jair Bolsonaro é vítima de perseguição no Brasil

O presidente americano, Donald Trump, criticou os países do BRICS - grupo que se reuniu até esta segunda-feira (7) no Rio de Janeiro. Trump também usou a internet para dizer que o ex-presidente Jair Bolsonaro é vítima de perseguição no Brasil. Bolsonaro agradeceu, confirmou que sofre perseguição política e chamou o processo contra ele de "aberração jurídica". No Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro responde por envolvimento com uma suposta tentativa de golpe de Estado e está inelegível.



