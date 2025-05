Trump critica Putin após Rússia fazer um dos maiores ataques aéreos à Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou Vladimir Putin depois de a Ucrânia sofrer um dos maiores ataques aéreos da Rússia. Ao todo, o país lançou 367 drones e mísseis contra várias cidades ucranianas. 12 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Donald Trump declarou que ‘Putin mata pessoas desnecessariamente’. O Kremlin disse, por meio de nota, que Trump estava com ‘sobrecarga emocional’ quando emitiu a declaração e agradeceu aos EUA pelos esforços de mediar as negociações de paz.



