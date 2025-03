Trump deve conversar com Putin nesta terça (18) sobre acordo de cessar-fogo com a Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump vai conversar por telefone com o líder russo, Vladimir Putin, nesta terça (18). Trump negocia um acordo de cessar-fogo na guerra da Ucrânia. O presidente americano também informou que a conversa vai abordar assuntos como a divisão dos territórios ucranianos e as usinas nucleares do leste europeu. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que vê uma boa oportunidade para encerrar a guerra com a proposta americana de um cessar-fogo.



