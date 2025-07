Trump diz que só negociará tarifas com países dispostos a abrirem mercado a produtos americanos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (23) que só vai negociar tarifas com governos dispostos a abrir mercado para os produtos do país. Na terça-feira (22), os EUA anunciaram um acordo com o Japão, que foi o terceiro firmado em menos de 24 horas. Tóquio vai investir cerca de U$ 550 bilhões nos Estados Unidos, e os produtos japoneses terão acréscimo de 15% ao entrarem no território dos EUA. Antes, a taxa estava em 25%.



