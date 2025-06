Trump e primeiro-ministro de Israel conversam por telefone sobre ofensiva contra o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o governo iraniano deve aceitar o acordo nuclear antes que seja tarde demais. O governo americano é um aliado de Israel. Horas depois do ataque, Trump se manifestou. Ele disse que as próximas ofensivas contra o Irã serão ainda mais brutais. O presidente reforçou que há mais de dois meses deu um ultimato de 60 dias para o Irã chegar a um consenso sobre o programa nuclear. E disse que o regime iraniano ainda pode ter uma nova chance de chegar a um acordo.



