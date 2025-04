Trump recebe na Casa Branca o presidente de El Salvador, aliado na deportação de estrangeiros

O presidente Donald Trump recebeu o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, o primeiro governante latino-americano a ser convidado à Casa Branca, no segundo mandato do republicano. O país tem sido um aliado dos Estados Unidos na deportação de estrangeiros, já que os que estão em situação irregular são enviados a uma prisão de segurança máxima em El Salvador.



