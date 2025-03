Trump se encontra com secretário-geral da OTAN e destaca investimento feito na organização

Durante o encontro com o secretário-geral da OTAN, a aliança militar do ocidente, o presidente Donald Trump falou sobre o investimento na organização e sobre a imposição de tarifas comerciais. Trump voltou a criticar o alto valor transferido pelos Estados Unidos à OTAN. Já o secretário-geral da organização, Mark Rutte, disse que é preciso produzir mais armamentos, porque a aliança esta ficando para trás da Rússia e da China.



