'TV boxes': Anatel afirma que criminosos estão roubando dados de usuários por aparelhos clandestinos

A Agência Nacional de Telecomunicações fez um alerta sobre as chamadas 'tv boxes'. Criminosos estão usando os aparelhos clandestinos para se apropriar de dados de usuários. Segundo a Anatel, o risco de segurança cibernética está associado ao uso das tv boxes que não foram homologadas pela agência. Uma investigação técnica identificou a presença de um programa sofisticado nos modelos clandestinos de tv box. A Anatel recomenda que os usuários comprem apenas os equipamentos registrados na agência, não baixem aplicativos de fontes desconhecidas e que se desfaçam dos aparelhos suspeitos. A ameaça é global. Mas segundo o estudo, o Brasil é o país mais afetado, com cerca de 1,5 milhão de dispositivos infectados pelo programa.



