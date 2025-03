Ucrânia aceita proposta dos EUA para cessar-fogo imediato de 30 dias na guerra com a Rússia

A Ucrânia aceitou a proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo imediato de 30 dias na guerra. A Rússia ainda não disse se concorda em interromper os combates. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, liderou as negociações na Arábia Saudita. Ele disse que a Ucrânia está pronta para a paz e que "a bola agora está no campo da Rússia”.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!