Ucrânia acusa a Rússia de bombardear o país nas primeiras horas do cessar-fogo anunciado por Putin

A Ucrânia acusou a Rússia de bombardear o país nas primeiras horas do cessar-fogo anunciado por Vladimir Putin. O presidente russo se reuniu nesta quinta (8) com o líder chinês Xi Jinping e ofereceu um jantar para autoridades internacionais que estão no país, como o presidente Lula. A recepção foi no Kremlim, sede do governo russo. Na sexta (9), mais de 20 líderes estrangeiros devem assistir ao desfile militar na Praça Vermelha, em comemoração aos 80 anos da vitória dos aliados sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.



