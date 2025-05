Ucrânia e EUA assinam acordo que permite exploração de minerais raros pelos americanos

Os Estados Unidos e a Ucrânia assinaram há pouco, o acordo comercial que permite aos americanos explorar minerais raros em território ucraniano. O anúncio foi feito pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. No acordo, foi criado um fundo de investimentos destinado à reconstrução da Ucrânia. Em contrapartida, os americanos poderão explorar e receber parte dos recursos arrecadados com exploração de minerais.



