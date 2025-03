Ucrânia e EUA decidem prosseguir com as negociações para o fim da guerra contra a Rússia

Ucrânia e Estados Unidos decidiram prosseguir com as negociações para o fim da guerra contra a Rússia. Já o presidente Emmanuel Macron declarou, nesta quarta-feira (5), que a França precisa estar preparada para o caso de um rompimento com os Estados Unidos. O presidente garantiu que está disposto a colocar o arsenal nuclear francês à disposição dos aliados como forma de apoiar a Ucrânia e pressionar a Rússia. Na última terça (4), o presidente Donald Trump anunciou a retomada das negociações de paz com a Ucrânia, depois de dias de tensão entre ele e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Trump ainda declarou que tem mantido sérias conversas com a Rússia e recebido fortes indicações de que o país está pronto para a paz.



