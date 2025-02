Ucrânia teria fechado acordo de exploração de minerais com os Estados Unidos

A Ucrânia teria fechado um acordo de explorações de minerais com os Estados Unidos, que permitiria que ambos os países explorem juntos a riqueza mineral. A previsão é de que o anúncio oficial seja feito nesta quarta (26). Segundo fontes da Ucrânia, há uma referência à segurança no texto, mas ainda não se sabe qual será o papel dos Estados Unidos.



