Um dos alvos de operação contra fraudes no setor de combustível é investigado por ligação com facção

Investigação aponta envolvimento de Roberto da Silva, o Beto Louco, em esquema de adulteração e sonegação no setor de combustíveis, ligado ao PCC

JR na TV|Do R7

Exclusivo! Um dos alvos da operação contra fraudes no setor de combustíveis, realizada na semana passada, já havia sido denunciado por adulterar gasolina e álcool. Roberto da Silva, conhecido como Beto Louco, é investigado por ligação com a maior facção criminosa do país.  

Encher o tanque do carro é uma ação tão cotidiana que pouca gente se dá conta da complexidade que é produzir combustível. O processo envolve empresas de capital milionário. E as investigações mostraram que muitas delas estão nas mãos do PCC.  

15 anos, a facção comandava 12 postos de combustíveis, com faturamento de R$ 50 milhões. Hoje, são seis usinas produtoras de álcool, seis refinarias, 17 distribuidoras, quatro transportadoras, um terminal portuário e mil postos. A movimentação financeira: R$ 52 bilhões em cinco anos. 

 



