Um dos alvos de operação contra fraudes no setor de combustível é investigado por ligação com facção
Investigação aponta envolvimento de Roberto da Silva, o Beto Louco, em esquema de adulteração e sonegação no setor de combustíveis, ligado ao PCC
Exclusivo! Um dos alvos da operação contra fraudes no setor de combustíveis, realizada na semana passada, já havia sido denunciado por adulterar gasolina e álcool. Roberto da Silva, conhecido como Beto Louco, é investigado por ligação com a maior facção criminosa do país.
Encher o tanque do carro é uma ação tão cotidiana que pouca gente se dá conta da complexidade que é produzir combustível. O processo envolve empresas de capital milionário. E as investigações mostraram que muitas delas estão nas mãos do PCC.
Há 15 anos, a facção comandava 12 postos de combustíveis, com faturamento de R$ 50 milhões. Hoje, são seis usinas produtoras de álcool, seis refinarias, 17 distribuidoras, quatro transportadoras, um terminal portuário e mil postos. A movimentação financeira: R$ 52 bilhões em cinco anos.
