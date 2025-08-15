Um dos condenados pelos atos de 8 de janeiro rompe tornozeleira eletrônica e foge do Brasil

Um dos condenados pelos atos do 8 de janeiro rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu do Brasil. Diego Dias Ventura foi condenado a 14 anos de prisão. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, o equipamento está desligado desde 2 de julho.



