Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Um dos condenados pelos atos de 8 de janeiro rompe tornozeleira eletrônica e foge do Brasil

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, o equipamento está desligado desde 2 de julho

JR na TV|Do R7

Um dos condenados pelos atos do 8 de janeiro rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu do Brasil. Diego Dias Ventura foi condenado a 14 anos de prisão. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, o equipamento está desligado desde 2 de julho.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • 8 de janeiro
  • Brasil
  • RecordPlus
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • Rio de Janeiro (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.