Um dos traficantes mais procurados do Brasil é preso nesta sexta (8) em imóvel de luxo em SP
Investigado por crimes, incluindo assalto ao Banco Central, Atila Carlay foi monitorado pela polícia
Um dos traficantes mais procurados do Brasil foi preso, nesta sexta-feira (8), em um imóvel de luxo em São Paulo. Ele é investigado pela polícia do Rio de Janeiro por vários crimes - entre eles, o assalto ao Banco Central de Fortaleza, que completou 20 anos. O homem, condenado por tráfico internacional de drogas, fez procedimentos estéticos para mudar o rosto e usava documentos falsos. A prisão aconteceu em um imóvel de luxo no Jardim Paulista, área de alto padrão em São Paulo. O foragido foi monitorado durante sete meses pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, responsável pela operação.
