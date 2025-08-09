Logo R7.com
Um dos traficantes mais procurados do Brasil é preso nesta sexta (8) em imóvel de luxo em SP

Investigado por crimes, incluindo assalto ao Banco Central, Atila Carlay foi monitorado pela polícia

JR na TV|Do R7

Um dos traficantes mais procurados do Brasil foi preso, nesta sexta-feira (8), em um imóvel de luxo em São Paulo. Ele é investigado pela polícia do Rio de Janeiro por vários crimes - entre eles, o assalto ao Banco Central de Fortaleza, que completou 20 anos. O homem, condenado por tráfico internacional de drogas, fez procedimentos estéticos para mudar o rosto e usava documentos falsos. A prisão aconteceu em um imóvel de luxo no Jardim Paulista, área de alto padrão em São Paulo. O foragido foi monitorado durante sete meses pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, responsável pela operação.

