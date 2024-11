Uma mulher e uma criança são vítimas de balas perdidas durante confrontos no Rio de Janeiro

Uma mulher a uma criança foram vítimas de balas perdidas durante dois confrontos entre policiais e criminosos no Rio de Janeiro. Segundo familiares da mulher, de 29 anos, ela foi hospitalizada e precisou tirar parte do intestino após ser alvejada durante um tiroteio na zona norte do Rio. Horas depois, uma criança, de 11 anos, foi baleada enquanto jogava bola na Baixada Fluminense, o que provocou protestos dos moradores. Neste ano, 20 crianças foram atingidas por disparos de arma de fogo na região metropolitana do Rio, e duas morreram.