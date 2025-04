Ursula von der Leyen pede que China e EUA evitem escalada nas tensões comerciais

A presidente da Comissão Europeia pediu que a China e os Estados Unidos evitem uma escalada nas tensões comerciais. O pedido foi feito durante uma conversa com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang. Ursula von der Leyen defendeu uma solução negociada para a situação e destacou “a responsabilidade da Europa e da China em apoiar um sistema de comércio livre e justo”. A União Europeia tenta se aliar à China para conter a escalada da guerra tarifária e reduzir os danos à economia do continente.



