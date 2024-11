Uruguai terá segundo turno para escolher o novo presidente; Chile realiza eleições municipais

Neste domingo (27), mais de 2 milhões de eleitores foram às urnas escolher o presidente no Uruguai. A decisão vai ficar para o segundo turno. A disputa será entre o candidato de esquerda Yamandú Orsi, que teve a maioria de votos no primeiro turno, e o de direita, Álvaro Delgado. Já o Chile realizou no fim de semana as eleições municipais. A coalizão de esquerda do presidente Gabriel Boric perdeu 40 prefeituras, enquanto o grupo de partidos de direita ganhou mais 36, chegando a 122, incluindo a capital Santiago.